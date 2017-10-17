Симферопольский коммунист пригрозил геям Божьей карой

Депутат Симферопольского городского совета от КПРФ Степан КИСКИН прокомментировал желание ЛГБТ-активистов провести в шести городах Крыма гей-парады.

В беседе с «Аргументами недели – Крым» депутат отметил, что к мероприятиям такого рода относится резко отрицательно и считает их лишними для Крыма.

«Эти парады какое-то чужеродное тело для Крыма, для России. Не знаю, что там у католиков творится, а у нас это лишнее. Я вообще за семью, за брак, а это что-то такое однополое непонятное, как амебы. Мне это вообще не понять, может я старый стал, но это антиприродно. Таких людей надо лечить. А получается, что эта болезнь расползается по миру и принимает какие-то непонятные формы», – сказал КИСКИН.

По его мнению, это претит канонам христианской религии и православию. В этой связи депутат напомнил о библейских городах Содом и Гоморра, которые были уничтожены Богом за грехи их жителей, пишут "Аргументы недели - Крым".

«А как же продолжение нашего рода? В однополом браке разве рождаются дети? Нет. Ну, это глупости. Этим людям нужно поставить диагноз, загнать их в больницу и всех вылечить. Вот это будет нормально», – добавил он.