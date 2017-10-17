Городские власти обещают благоустроить Алое поле

Челябинские власти всерьез озаботились состоянием Алого поля в центре города. В следующем году на этом месте планируются большие восстановительные работы.

В первую очередь будет благоустроена территория от храма Александра Невского до Дворца пионеров. Некогда зеленая площадка с уютным фонтаном давно превратилась в руины, загаженные пустыми бутылками, окурками и тряпками. Каменные ступени, ведущие к Дворцу, не раз становились причиной травм не только детей, но и их родителей.

Кроме того, будет отреставрирован мемориальный комплекс, посвященный пионерам-героям. Эту акцию чиновники посвятят вековому юбилею комсомола, который будет отмечаться в 2018 году. Как заявил глава города Евгений Тефтелев, Аллея пионеров связана с комсомольской деятельностью и ее ремонт уже включен в план подготовки к юбилейной дате.

По предварительным подсчетам, благоустройство Алого поля обойдется городской казне в восемь миллионов рублей.