Пресс-секретарь Владимира Путина празднует юбилей

Во вторник, 17 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков празднует юбилей.

С днем рождения в социальной сети Instagram именинника поздравила его супруга, спортсменка Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка продемонстрировала на своей страничке романтичную фотографию с мужем и сообщила, что сегодня день рождения у "самого прекрасного и лучшего мужчины на свете". Женщина пожелала возлюбленному здоровья и отметила, что это самое важное.

Отметим, что Дмитрий Песков, которому исполнилось 50 лет, почти ничего не рассказывает о своей личной жизни, поэтому неизвестно, как юбиляр отметит столь значимый праздник.