Вера Васильева рассказала, до чего ее довело нищее детство

Накануне своего 92 –ого дня рождения народная артистка Советского Союза Вера Васильева рассказала о том, как пыталась в молодости умереть. В интервью Первому каналу актриса рассказал о своем детстве и юности. Росла будущая звезда в полной нищете, у нее не было возможности следить за собой и наряжаться, как того хотелось в молодости. И однажды, доведенная до отчаянья своим бедственным положением, Вера Васильева решила умереть.

«Я выпила керосина и порезала вены бритвой. Я глотнула, а много не могла. Решила, что нужна бритва. Полоснула, стало больно. Я отложила все в сторону, сказала себе: «Да, ладно, потом». Все это какое-то детство… Никто и не заметил, слава тебе, Господи. Так что я завязала руку и все», — рассказала актриса и забыла об этой истории на долгие годы. А когда вспомнила, ужаснулась собственной глупости, потому что жизнь всегда дает человеку шанс все изменить к лучшему!