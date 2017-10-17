Икра и осетры: Южный Урал откроет два рыбных производства

На Южном Урале откроются два рыбзавода, которые будут поставлять на прилавки осетров, икру и сомов. Борис Дубровский приехал на площадку компании «БИОника» в Еткульском районе и познакомился с будущим производством рыбы.

По мнению губернатора, производителям необходима поддержка, так как южноуральцы потребляют недостаточно рыбной продукции. Напомним, что для развития аквакультуры предполагалось предоставление льготных кредитов, однако это направление не вошло в перечень. Однако для региона было бы полезно расширить перечень рыбной продукции собственного производства — взрослый человек для полноценного должен ежегодно съедать 18-20 килограммов рыбы, но для южноуральцев этот показатель пока низкий.

Борис Дубровский принял решение рассмотреть вопрос о предоставлении производству государственных гарантий.

- Мы рассмотрим варианты поддержки этого важного для региона проекта, - сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, - тем более, что с нашей позиции развитие рыбоводства также значимо, как развитие любой другой подотрасли в животноводстве.

Отметим, что компания «БИОника» планирует построить на Южном Урале сразу два рыбзавода, благодаря которым потребности жителей в рыбе будут компенсированы. Кроме того, такое решение поспособствует процессу импортозамещения. Один рыбзавод сможет производить 350 тонн осетровой рыбы и тонн пищевой икры ежегодно. Его запустят в следующем году — уже летом 2018 года бассейны будут зарыблены.

Также организация выкупила промплощадку бывшей ЧГРЭС, которая будет использоваться для выращивания и переработки клариевого сома в объеме 10 тысяч тонн в год.