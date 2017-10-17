В шести городах Крыма хотят провести гей-парады

Российский активист ЛГБТ-движения Николай АЛЕКСЕЕВ направил уведомления о проведении гей-парадов и других гендерных мероприятий в администрации шести городов Крыма.

«По состоянию на 17:00 уведомления о проведении мероприятий в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России поданы в администрации Керчи, Феодосии, Армянска, Красноперекопска, Джанкоя, Симферополя», – рассказал «Крыминформу» осведомленный источник.

Двухчасовые акции предлагается провести в 20-х числах октября, организатор рассчитывает на 200-300 участников в каждом городе.

Вице-премьер Крыма Дмитрий ПОЛОНСКИЙ предложил инициаторам гей-парадов съездить в Киев, являющийся, по его словам, «прекрасным полигоном» для представителей ЛГБТ-сообщества.

«Власти дадут ответ в соответствии с законом на подобные заявки, в этом не приходится сомневаться, но смысл заключается в том, что Крым никогда не был и не будет полигоном для вот этих педерастических испытаний», – добавил он.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил ШЕРЕМЕТ сравнил представителей ЛГБТ-сообщества со сторонниками организатора энергетической блокады полуострова Ленура ИСЛЯМОВА.

«Крымчан, на самом деле, волнуют более насущные проблемы. Я считаю, что это очередная провокация, однозначно. Это продолжение недругов нашей республики, таких как товарищ ИСЛЯМОВ, который хотел с таким парадом двигаться сюда к нам. Я думаю, что это и есть представители команды ИСЛЯМОВА, провоцируют крымчан», – отметил ШЕРЕМЕТ.

Глава администрации Симферополя Игорь ЛУКАШЕВ также высказался против проведения в городе парада геев, пишут "Аргументы недели -Крым".

«Я бы не хотел, чтобы он проходил в Симферополе. Нечем заняться, что ли, людям? Я как глава администрации не поддерживаю это», – сказал он.

Против гей-парада высказались и власти Красноперекопска. Глава администрации Сергей ПАЛИЙ рассказал, что поступило три разных заявки, которые будут рассмотрены согласно действующему законодательству.

Власти Евпатории заявок пока не получали. Глава администрации Андрей ФИЛОНОВ назвал попытки провести гей-парады в городах Крыма заказным проектом.