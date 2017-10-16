Названы самые безопасные для женщин мегаполисы

Столица России стала четвертой в рейтинге самых безопасных для женщин мегаполисов, уступив Лондону, Токио и Парижу. Исследование проводила компания Thomson Reuters Foundation.

Опрос проходил в 19 крупнейших городах мира, в каждом из которых проживает более 10 миллионов человек. Главные вопросы, на которые хотели получить ответ: насколько женщины защищены от сексуального насилия и вредных культурных обычаев, имеют ли они доступ к здравоохранению, трудоустройству и образованию.

На первом месте среди самых опасных мегаполисов оказался Каир, который также считается городом, где наиболее очевидны «вредные культурные обычаи». На втором месте по опасности Карачи в Пакистане, город Киншас в Демократической Республике Конго, а на четвертом – Дели, поскольку здесь наиболее высокий риск сексуального насилия.

Российская столица названа самым безопасным для женщин местом в плане вредных культурных традиций, также этот город второй после Токио по безопасности в сфере сексуального насилия.