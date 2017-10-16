В Керчи отказались показывать фильм «Матильда»

В единственном керченском кинотеатре «Украина» не будут показывать нашумевший в России фильм «Матильда» режиссера Алексея УЧИТЕЛЯ.

Об этом говорится на странице кинотеатра в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях многие жители выразили сожаление по этому поводу. Керчане рассказали, что с удовольствием сходили бы на «Матильду», а некоторые долго ждали выхода именно этого фильма.

Напомним, премьера картины в России запланирована на 26 октября. В фильме «Матильда» рассказывается об отношениях Николая II с балериной Матильдой КШЕСИНСКОЙ. Противницей картины выступила депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья ПОКЛОНСКАЯ. Она неоднократно обращалась в компетентные органы с просьбой проверить фильма на нарушение религиозных чувств верующих.

Позже Алексей УЧИТЕЛЬ стал получать угрозы от организации «Христианское государство — Святая Русь». Кроме того, на этом фоне в одном из российских городов был совершен поджог кинотеатра, а возле московского офиса адвоката режиссера сожгли автомобили, пишут "Аргументы недели -Керчь".

После инцидентов ряд кинотеатров отказались показывать фильм, однако недавно стало известно, что они приняли решение вернуть «Матильду» в прокат.