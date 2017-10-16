Ковчег с башмачком Спиридона Тримифунтского прибыл в Петербург

Ковчег с башмачком святителя Спиридона Тримифунтского, прибывший накануне в Санкт-Петербург с острова Корфу, перенесен сегодня, 16 октября в храм при Адмиралтействе, посвященный святителю.

Святыню встретил настоятель, протоиерей Александр Пелин с клиром. Был отслужен молебен святителю Спиридону с акафистом.

19 октября в 8:00 ковчег доставят в Исаакиевский собор. Почитаемая реликвия будет находиться здесь до 21 октября. Доступ к ковчегу в соборе будет осуществляться с 8:00 до 18:00.

Нетленные мощи святителя Спиридона покоятся на острове Корфу в церкви, освященной в его честь. Святой ушел из жизни более 1700 лет назад, при этом ткани его тела не утратили мягкости, их температура равна человеческой. Этот феномен наука объяснить не может.