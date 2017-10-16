Памятник комсомолу: в Ярославле неужели колосс воздвигнет Церетели?

В 2018 году исполнится 100 лет комсомольской организации. По всей стране планируется проведение масштабных юбилейных мероприятий; не останется в стороне и Ярославль. В нашем городе принято решение установить памятный знак, символизирующий значение крупнейшей молодежной организации, сыгравшей значительную роль в истории нашей страны XX века.



Идея родилась в комитете по подготовке к празднованию 100-летия комсомола, который возглавляет председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий. Наиболее обоснованным признано предложение об установке памятного знака на территории сквера «Встреча» напротив кинотеатра «Родина». Сквер находится вблизи улиц, названия которых в известной степени связаны с комсомольским движением – в том числе Республиканская, Свободы, Победы, проспект Октября и Октябрьский мост.



В настоящее время эксперты решают, в какой точке сквера установить памятник. Главная задача, поставить памятный знак таким образом, чтобы он удачно вписался в концепцию парка. При этом обязательным условием является сохранение всех деревьев на территории сквера.



С 15 сентября по 1 декабря оргкомитет принимает конкурсные заявки по проекту памятного знака. В конкурсе могут принимать участие профессиональные архитекторы, художники, скульпторы, дизайнеры и студенты профильных специальностей. Председатель экспертного совета — Зураб Церетели, президент Российской Академии художеств, народный художник СССР и России.

по сообщению портала "Золотое кольцо"