Ученика детского ансамбля Ильи Резника жестоко избили в школе

Родители 11-летнего Тимофея обратились в больницу после его конфликта с семиклассниками. Воспитанник ансамбля поэта "Маленькая страна" и его друзья выкинули мокрую перчатку, которой кидались в них старшие дети. В ответ те расцарапали им лица и покусали.



Илья Резник вступился за своего ученика: "Видимо, у современной молодежи это принято, они получают от этого удовольствие. Что творится вообще, куда смотрит полиция! Жестокость порождает преступность, а у нас она просто процветает. Детская жестокость воспитывается нашим телевидением, фильмами, и фальшивыми ценностями в школах".

Интересна реакция пользователей сети. Большая часть комментаторов не поддерживает «крика души» известного поэта-песенника и сходится во мнении, что подростки всегда дерутся, и никакую полицию вмешивать с историю со «звездными детками» вообще не нужно.