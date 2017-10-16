Названы российские регионы, в которых больше всего умирают от алкоголя

По данным Росстата, самая высокая смертность от случайных отравлений алкоголем в регионах России: в Кировской области (16,7 случая на 100 тысяч человек), Ярославской области (16,3 случая) и Марий Эл (16,2 случая).

Данные Росстата приводятся на период с января по август 2017 года. В пятерку регионов с самой высокой смертностью от отравлений алкоголем также вошли Архангельская область (15,7 случая) и Костромская область (15,5), - сообщает РИА Новости.

По данным Росстата, в Республике Калмыкия, Астраханской, Ростовской областях, Чечне, а также в нескольких регионах Дальнего Востока – Магаданской, Сахалинской областях и Хабаровском крае от смертельных случает от отравлений алкоголем не зафиксировано.

Роспотребнадзор ранее называл самые пьющие регионы России: Магаданская области, Москва, Сахалинская область и Коми.