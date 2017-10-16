Мессенджер Telegram оштрафован на 800 тысяч рублей Мещанским районным судом Москвы.

Согласно последней информации, это произошло из-за отказа предоставить ФСБ ключи для декодирования переписок пользователей. Как отмечает сегодня портал Lenta.ru, Telegram Messenger LLP признан виновным в совершении административного правонарушения.

Уточняется, что у руководства мессенджера есть десять дней на обжалование вышеуказанного решения.