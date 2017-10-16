Мессенджер Telegram оштрафован на 800 тысяч рублей
16 октября 2017, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
Мессенджер Telegram оштрафован на 800 тысяч рублей Мещанским районным судом Москвы.
Согласно последней информации, это произошло из-за отказа предоставить ФСБ ключи для декодирования переписок пользователей. Как отмечает сегодня портал Lenta.ru, Telegram Messenger LLP признан виновным в совершении административного правонарушения.
Уточняется, что у руководства мессенджера есть десять дней на обжалование вышеуказанного решения.