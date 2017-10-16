Челиндбанк: 27 лет работы на благо региона

16 октября 2017 года ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» исполняется 27 лет. Со дня основания и по настоящее время Челиндбанк является одной из крупнейших финансово-кредитных организаций Урала. Год за годом банк наращивает клиентскую базу, совершенствует продуктовую линейку и стандарты обслуживания, внедряет современные технологии. Челиндбанк прочно занимает лидирующие позиции на финансовом рынке региона, предлагая бизнесу и населению полный спектр современных банковских услуг и качественный сервис.

Одно из главных преимуществ Челиндбанка – территориальная близость к клиенту – позволяет оперативно реагировать на запросы предприятий и жителей региона. Сегодня подразделения банка работают почти в трех десятках уральских городов. В текущем году филиальная сеть банка пополнилась двумя новыми дополнительными офисами - в Челябинске и Озерске.

К своему 27-летию Челиндбанк подошел с уверенными финансовыми показателями. Собственный капитал по состоянию на 1.09.2017г. превысил 8 млрд. рублей, активы достигли 48,2 млрд. рублей. Кредитный портфель составляет 25,6 млрд. рублей.

Устойчивое положение банка, его надежность регулярно подтверждаются ведущими рейтинговыми агентствами, а успехи и достижения отмечаются наградами банковского сообщества. Так, в 2017 году Челиндбанк стал лауреатом международной премии «Банковское дело» в номинации «Лучший региональный банк».

Все 27 лет коллектив Челиндбанка работает под руководством М.И.Братишкина, одного из самых опытных и авторитетных банкиров России.

При активном участии ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в регионе реализуются государственные программы по поддержке малого и среднего бизнеса, инвестиционные и социально значимые проекты. В 2017 году, в год экологии в России, Челиндбанк выступил организатором масштабной социальной акции «Бизнес для города», в рамках которой сотрудники и клиенты банка озеленили территории вокруг детских учреждений в 13 городах Челябинской области.