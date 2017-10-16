В Челябинске и области ожидается похолодание и дожди

В ближайшие дни погода на Южном Урале будет постепенно ухудшаться. Южноуральцев ждет похолодание на 1-2 градуса в день и дожди.

Сегодня, 16 октября, в регионе будет самый теплый день этой недели. Температура днем 8-10 градусов тепла, ночью — всего 2-3 выше нуля. Уже завтра синоптики прогнозируют ухудшение погоды — температура воздуха составит 6-8 градусов тепла, а с каждым последующим днем будет понижаться.

Кроме того, в область придут дожди. В сочетании с безветренной погодой они останутся на несколько дней.