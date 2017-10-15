Путин на фестивале молодежи в Сочи обсудил вопросы бесплатной медицины

Владимир Путин обсудил с участниками и делегатами XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов бесплатную медицину. Он отметил, что система здравоохранения – это одна из важнейших сфер для общества в любом государстве.

Глава государства подчеркнул, что каждый человек должен иметь доступ к бесплатным услугам в системе здравоохранения. Владимир Путин указал на то, что человеческая жизнь бесценна.

Президент России Владимир Путин выступил сегодня на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Он отметил, что барьеры бессильны перед дружбой, а человеческое общение не зависит от политических, национальных и религиозных различий.

Всемирный фестиваль молодежи проходит в Сочи с 14 по 22 октября, в нем принимают участие около 20 000 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 150 стран.