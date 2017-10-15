Владимир Путин хочет вернуть в Россию состоявшихся ученых

Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов заявил, что Россия намерена предпринять определенные шаги по возвращению на родину отечественных ученых, уехавших за границу.

К главе государства обратился ученый Артем Оганов, который вернулся в Москву после работы за границей. Он поделился своей мечтой - чтобы российские исследователи начали в массовом порядке возвращаться на родину. При этом Владимир Путин отметил, что Россия заинтересована в возвращении тех, кто реально состоялся. А не всех подряд. При этом он добавил, что "с точки зрения гражданской составляющей, мы заинтересованы, чтобы все наши граждане сюда приехали".

Президент России Владимир Путин сегодня в Большом ледовом дворце объявил открытым Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.