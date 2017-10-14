Пять новых станций метро могут открыть в Москве в конце ноября

В конце ноября – начале декабря в Москве могут открыть первый участок третьего пересадочного контура метро.

Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, который отметил, что на данном участке находятся пять станций: "Петровский парк", "Шелепиха", "ЦСКА", "Хорошевская" и "Деловой центр".

Как отмечает РИА "Новости", строительство уже полностью завершено. В сентябре на участке состоялся технический запуск поездов. Предполагается, что пассажирское движение начнется до конца текущего года.