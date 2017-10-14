Новые правила получения водительских прав вступили в силу в России

С субботы, 14 октября, новые правила проведения экзаменов и получения водительских прав вступают в силу в России.

ГИБДД планирует активно бороться с поддельными, а также незаконно полученными документами, вследствие чего теперь для допуска к экзамену ученикам придется пройти верификацию свидетельства об окончании автошколы, а также о прохождении медицинских осмотров.

Как сообщается сегодня на сайте Госавтоинспекции, практическая часть экзамена также изменена. В частности, если водитель не сможет с первого раза выполнить упражнение, двигаясь задним ходом, то второй раз включать заднюю передачу будет запрещено. Также в рамках проведения экзамена на площадке зимой границы упражнений обозначат дополнительными конусами.