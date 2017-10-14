XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов торжественно открыт в Москве

В центре Москвы торжественно открыли XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

В праздничном мероприятии в субботу участвуют около 30 тысяч российских студентов, а также 450 делегатов из других стран. Карнавальное шествие началось на Васильевском спуске, откуда участники направятся с южному спортивному ядру комплекса "Лужники".

Как уточняет РИА "Новости", фестиваль открыла колонна, состоящая из группы официальных делегаций стран-участниц. Изюминкой карнавала является представленная активистами реконструкция парадов Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 и 1985 годов.

Организаторы включили в мероприятие ключевые карнавальные традиции мира, в частности штрихи венецианского, кельнского, китайского и бразильского карнавалов. Кроме того, представлены элементы голландского фестиваля тюльпанов, праздника цветения сакуры, марди гра, карнавала красок холи. Колонну замыкает российский оркестр.