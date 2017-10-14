Штормовое предупреждение объявлено в Москве
14 октября 2017, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]
Штормовое предупреждение объявлено в Москве в субботу, 14 октября, до 21 часа. Метеорологи предупреждают москвичей и гостей столицы об усилении порывистого ветра. Порывы ветра могут достигать 15 м/с и выше.
Штормовое предупреждение распространяется на Москву и Новую Москву. Пешеходам необходимо обходить плохо закрепленные дорожные знаки и рекламные конструкции. Автомобилистам рекомендуется не парковаться под деревьями. К воскресенью ветер должен ослабеть.
По прогнозу синоптиков, сохранится дождливая погода. Днем температура воздуха не поднимется выше плюс восьми градусов.
Дожди ожидаются в Москве и в воскресенье.