Штормовое предупреждение объявлено в Москве в субботу, 14 октября, до 21 часа. Метеорологи предупреждают москвичей и гостей столицы об усилении порывистого ветра. Порывы ветра могут достигать 15 м/с и выше.

Штормовое предупреждение распространяется на Москву и Новую Москву. Пешеходам необходимо обходить плохо закрепленные дорожные знаки и рекламные конструкции. Автомобилистам рекомендуется не парковаться под деревьями. К воскресенью ветер должен ослабеть.

По прогнозу синоптиков, сохранится дождливая погода. Днем температура воздуха не поднимется выше плюс восьми градусов.

Дожди ожидаются в Москве и в воскресенье.