В метро на Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП

В Москве в субботу утром сбой в движении поездов произошел на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. По словам очевидцев-пассажиров столичной подземки, около 9:10 поезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле на перегоне между станциями "Кузьминки" и "Текстильщики".

Поезд простоял в тоннеле около 20 минут. Остановившийся состав находился в тоннеле и был виден с платформы станции "Текстильщики". Машинист поезда высадил пассажиров из сломавшегося состава на этой станции, - сообщает "Интерфакс".

По громкой связи пассажиров предупреждали об увеличенных интервалах движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии со станции "Котельники" в сторону центра.