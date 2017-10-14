Православные верующие 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы

Православные верующие 14 октября отмечают один из главных праздников - Покров Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник обычно называют Покров день. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы пришел на Русь из Византии и стал в Русской Церкви с XII века одним из самых почитаемых.

В честь Покрова Богородицы в 1165 году Великим князем Владимирским Андреем Боголюбским был построен один из самых красивых и неповторимых православных храмов — Покрова на Нерли.

В этот день верующие молятся Богоматери не только за себя, своих родных и близких, но и за всю страну.

Считалось, что 14 октября на Покров выпадает первый снег. С этого дня в старину начинали играть свадьбы.

Покров — единственный из великих православных праздников, который не относится к новозаветной истории. Очевидно, интуиция не подвела Андрея Боголюбского — праздник очень быстро прижился на Руси. Покров дал название многим русским городам и селам. Как отмечает РИА Новости, удивительно, но даже в годы борьбы с "религиозным дурманом" это название редко меняли.