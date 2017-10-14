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ГИБДД изменила правила проведения экзаменов на права

14 октября 2017, 07:28 [ «Аргументы Недели» ]

ГИБДД изменила правила проведения экзаменов на права
фото: globallookpress.com

ГИБДД России с 14 октября изменяет правила проведения экзаменов на право управления автомобилем. Изменения связаны со вступлением в силу соответствующего приказа МВД РФ, согласно которому изменены два административных регламента.

В новых правилах на экзамене упражнение "скоростное маневрирование" для мотоциклов стало обязательным, поэтому теперь к существующей схеме испытательного упражнения добавлен второй вариант его выполнения, который может быть адаптирован к любой площадке.

Решен вопрос о проведении экзамена на вождение на площадке в зимних условиях. При устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами. Как уточнили в ГИБДД, проведение экзамена будет возможно при обработке поверхности площадки противогололедными средствами", - сообщает ТАСС.

В правилах скорректированы основания для прекращения экзамена на площадке и выставления отрицательной оценки. Оценка "не сдал" будет выставляться в случае падения с мотоцикла.

Экзамены не смогут сдать граждане, не достигшие совершеннолетия, и заявители, ранее лишенные прав, которые нарушили условия возврата водительских удостоверений.

Согласно приказу МВД РФ, теперь оформить водительское удостоверение можно будет через МФЦ за 15 дней. Граждане России смогут за этот же срок заменить водительские права в случае их утраты, а также оформить через МФЦ международные удостоверения. Вопрос уплаты госпошлины за проведение экзаменов  и выдачу прав приведен в соответствие с Налоговым кодексом. Теперь госпошлину необходимо будет оплачивать до подачи заявления.

 

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