Глава Samsung увольняется из-за кризиса в компании

Генеральный директор Samsung Electronics Квон О Хьюн решил уйти в отставку. Он также покинет пост в компании Device Solutions Business и в Samsung Display. Топ-менеджер не намерен переизбираться в качестве члена Совета директоров и председателя правления после истечения его полномочий весной 2018 года, сообщает портал "Москва 24".



Квон О Хьюн написал эмоциональное письмо всем сотрудникам компании, где сообщил, что этот шаг отвечает интересам компании.



"Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом, а потому я считаю, что настало время начать сначала, с молодыми лидерами, которые смогут лучше реагировать на вызовы, возникающие в быстро меняющейся IT-отрасли", – сообщил глава Samsung.



О Хьюн проработал в компании 32 года. Он устроился туда в 1985 году. Свою карьеру О Хьюн начал качестве сотрудника исследовательского института компании в Соединенных Штатах. Генеральным директором Samsung он стал в 2012 году. Воглавлять направление по производству дисплеев О Хьюн стал в 2016 году.



