Жириновский рекомендует построить мост от Чукотки до Аляски

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в четверг, 12 октября, призвал построить мост, соединяющий Чукотку и Аляску.

Политик считает идею вернуться к возведению данного объекта правильной и разумной. Жириновский подчеркнул, что масштабность работ, проводимых в рамках строительства Крымского моста, демонстрирует, что Россия способна реализовать подобные проекты в других направлениях, передает РИА "Новости".

Напомним, накануне Сергей Неверов от "Единой России", Геннадий Зюганов от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, а также Сергей Миронов от "Справедливой России" побывали на стройплощадке моста через Керченский пролив.