В выходные погода подарит южноуральцам тепло
13 октября 2017, 10:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Жителей Челябинска и области ждут теплые выходные. «Бабье лето» с дневными температурами до 13-15 градусов тепла позволит отдохнуть на природе и насытиться осенним солнцем.
Теплая, безоблачная и практически безветренная погода ожидает жителей Южного Урала. Областные синоптики обещают ветер переменных направлений до 6 метров в секунду, ночные температуры от 1 до 4 градусов тепла, а днем вполне достойные для осени 13-15 градусов.
Осадков на ближайшие выходные не ожидается, поэтому все располагает к тому, чтобы отправиться на природу. Вполне возможно, что это последние теплые дни этой осенью.