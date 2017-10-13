В выходные погода подарит южноуральцам тепло

Жителей Челябинска и области ждут теплые выходные. «Бабье лето» с дневными температурами до 13-15 градусов тепла позволит отдохнуть на природе и насытиться осенним солнцем.

Теплая, безоблачная и практически безветренная погода ожидает жителей Южного Урала. Областные синоптики обещают ветер переменных направлений до 6 метров в секунду, ночные температуры от 1 до 4 градусов тепла, а днем вполне достойные для осени 13-15 градусов.

Осадков на ближайшие выходные не ожидается, поэтому все располагает к тому, чтобы отправиться на природу. Вполне возможно, что это последние теплые дни этой осенью.