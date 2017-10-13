Законопроект о продаже лекарств в интернете внесен в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект о продаже лекарств в интернете.

Распоряжение о предоставлении права розничной торговли безрецептурными препаратами дистанционным образом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В пятницу, 13 октября, данная информация появилась на сайте кабмина. Уточняется, что также был введен запрет на дистанционную продажу лекарств, которые отпускаются по рецепту.

Кроме того, согласно некоторым данным, может быть ограничен доступ к интернет-сайтам, которые позволяют приобрести рецептурные медикаменты.