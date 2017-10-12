В шестом сезоне "Игры престолов" 22-летняя актриса Элла Хьюз появилась в образе девицы легкого поведения в серии под названием "Сломленный человек". Свои более заметные роли девушка сыграла в фильмах категории "18+" - эротических пародиях на "Шерлока", "Звездные войны" и все ту же "Игру престолов".

В интервью изданию The Sun она призналась, что о карьере киноактрисы и не мечтала, не говоря уже о том, чтобы сниматься в фильмах для взрослых. Будучи студенткой, Хьюз изучала юриспруденцию и была скромной и застенчивой. В какой-то момент она решила оставить карьеру юриста и ушла в киноиндустрию, где стала пользоваться спросом у порнорежиссеров. Получив пусть и эпизодическую роль в таком известном сериале, как "Игра престолов", девушка только укрепила свои позиции на актерском поприще и набрала популярность в Сети. Актриса уверяет, что, конечно, есть те, кто пытается ее оскорблять, но гадости с лихвой компенсируются ростом популярности.

Стоит отметить, что среди коллег Хьюз по съемкам в "Игре престолов" есть и другие представители сомнительных профессий. Так, в прошлом году The Sun выяснило, что 41-летняя Саида Вораджи работала проституткой, предлагая свои услуги по весьма высоким ценам - до $1,3 тыс. за услугу "все включено".