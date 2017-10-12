Сергея Давыдова могут отпустить под залог в 5 миллионов рублей
12 октября 2017, 14:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Сегодня, 12 октября, должно было состояться заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов экс-главы администрации Челябинска. Они хотели обжаловать его арест, но попросили перенести заседание на 19 октября, чтобы ознакомиться с материалами дела.
Как уточнили в областном суде, в суд было направлено еще одно ходатайство с просьбой изменить меру пресечения Сергею Давыдову. Его адвокаты просят отпустить подзащитного под домашний арест под залог пяти миллионов рублей.
Следующее заседание суда состоится 19 октября в 9 часов утра.
Напомним, что Сергей Давыдов был арестован в конце сентября по подозрению в выводе крупной суммы денег из бюджетного учреждения.