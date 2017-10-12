ГИБДД разрешили проверять документы у пассажиров в любом месте на дороге

Инспекторы вновь получают право останавливать машины и мотоциклы для проверки документов в любом месте. С 20 октября руководители подразделений ДПС будут самостоятельно выбирать места для надзора за ПДД.

Такая норма содержится в опубликованной финальной версии правил взаимодействия инспекторов и водителей. Старый регламент, который был принят в 2009 году, автоматически отменяется.

Отмечается, что при надзоре за дорожным движением с использованием патрульной машины она должна быть хорошо видна участникам дорожного движения.

Интересно, что в одной из редакций документа был описан запрет на курение во время общения с водителем, в финальной версии это ограничение убрали. Уточняется процедура проверки водителя на состояние опьянения: если медицинское освидетельствование не выявило опьянения, инспекторы обязаны вернуть водителя к автомобилю.

Также прописано, что инспектору можно предъявлять не только традиционный бумажный полис ОСАГО, но и распечатку электронного.