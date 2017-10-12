Виктор Ашмарин: десантник навсегда

Виктор Ашмарин – более чем странный человек. Председатель правления «Союза десантников» он сегодня, принципиально не увлечен зарабатыванием денег. Живет на более чем скромную пенсию. И вместе со своими единомышленниками из челябинской областной общественной организации Союза ветеранов боевых действий «Держава» отдает все силы общественной организации. Его очень многие не понимают. Пытаются отыскать скрытый смысл его бескорыстия. А его просто нет. Бывший разведчик из разведроты 317 полка, просто, еще не вернулся с той самой войны, которая долгое десятилетие бушевала «за речкой».









С Виктором Ашмариным встретился наш корреспондент:

- Виктор Валентинович, как я понимаю ВДВ, это навсегда?

-Да, конечно, ежегодно, мы организуем и проводим митинг, посвященный годовщине образования Воздушно-десантных войск, включающий в себя торжественное построение на центральной площади города Челябинск – площади Революции, показательные выступления, вручение медалей и грамот, в том числе и от Администрации города и Правительства области. Обязательно торжественный марш к Вечному огню, возложение цветов и еще множество памятных мероприятий. Обязательно организуем и проводим большой концерт на «летней эстраде» городского парка Юрия Гагарина.

- Ну, это по большим праздником, а в обычные, будние дни…

- В 2000 году ветераны, на собственные средства переоборудовали подвальное помещение в спортивный зал, в котором организовали спортивную секцию вольной борьбы, а позде УШУ. Воспитанники нашего клуба ежегодно принимают участие в более чем 50-ти городских и областных календарных соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях, обязательно участвуют в показательных выступлениях, посвященных Дню пограничника, Дню десантника….. На сегодняшний день через спортивный клуб «Держава» прошло более 19000 воспитанников, юные спортсмены ежегодно становятся победителями всероссийских и международных соревнований. У нас ежедневно занимается более 100 спортсменов в возрасте от пяти лет и старше.

Конечно же мы постоянно оказываем адреную помощь нуждающимся ветеранам и семьям погибших защитников Отечества. Организовали музей, наполнили его действительно редкими экспонатами. Проводим «Уроки мужества».









На фото: Ветераны. Владимир Филичкин и Виктор Ашмарин