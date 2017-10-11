Владимир Бурматов стал главой Комитета экологии в Госдуме

Сегодня, 11 октября, парламентарий с Южного Урала Владимир Бурматов стал председателем Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды – ключевого в Государственной думе.

Политологи единодушны: столь значительное повышение Владимира Бурматова (сразу через две ступеньки карьерной лестницы), обусловлены серьезными усилиями, которые приложил парламентарий в отстаивании интересов региона в области экологии. Эти решительные меры возымели свое действие. Так, было предложено отбирать лицензии у застройщиков, которые незаконно срубают деревья. Кроме того, организованы компенсационные высадки деревьев. Спасено озеро Синара, розданы тысячи саженцев хвойных деревьев и многое-многое другое.

Важно, что парламентарий сохранит свою должность в Президиуме Генсовета партии «Единой России». Южноуральские политологи уверены, что в лице Владимира Бурматова Южный Урал получил очень сильного лоббиста приоритетных программ по защите экологии. Это значит, что регион может рассчитывать на федеральное финансирование.

- Назначение Владимира Бурматова говорит о том, что руководство Государственной думы видит в нем человека знающего, какие подходы использовать при решении экологических проблем, а также имеющего большой практический опыт и значительные интеллектуальные наработки для работы над поправками к законам, действующими в этой сфере, - отмечает политолог, директор Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов.