Английская футбольная сборная боится заразиться бешенством в России на ЧМ

Футболистам сборной Англии сделают прививки от бешенства перед поездкой на чемпионат мира 2018 года в России, сообщает The Sun. Английская сторона объяснила своё решение тем, что на российской территории водится много животных — переносчиков этого смертельного заболевания.

Служба общественного здравоохранения Англии считает эту восточноевропейскую страну зоной повышенного риска и рекомендует всем, кто её посещает, пройти вакцинацию. Как поясняет издание, в России есть целая «группа диких животных» — волки, летучие мыши, лисы, ежи и белки, — являющихся переносчиками этого смертельного заболевания, от которого ежегодно гибнут около 60 тыс. человек.+

На сайте британского правительства говорится следующее: «Вакцинация от бешенства рекомендуется в тех случаях, когда вы посещаете места, где эта болезнь распространена среди животных, особенно если вы собираетесь остаться там на месяц или больше и будете заниматься такими видами деятельности, как бег или езда на велосипеде, которые могут подвергнуть вас риску заразиться этой болезнью»

Между тем в российском туристическом офисе в Лондоне заявили, что спортивное мероприятие будет проходить в развитых городах западной части страны, где риск заразиться бешенством «очень низок».

На сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании указывается, что вакцинация от бешенства, которая состоит из трёх прививок в руку, обойдётся в ₤120. Второй укол делается через семь дней после первого, а третий — через 21 день.+

Как отмечает The Sun, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уже выбрал посёлок Репино в качестве базы для его команды во время турнира, который пройдёт летом следующего года.