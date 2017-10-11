Мягкая сила Спутника: в Иркутске отметили 60-летие начала космической эры

«Бип-бип-бип!»: 4 октября 1957 года сигналы первого искусственного спутника Земли, запущенного Советским Союзом, отчасти вдохновили, отчасти напугали весь мир. В областной библиотеке Молчанова-Сибирского 4 октября говорили о Спутнике и его влиянии на современность.



Круглый стол открыл директор астрономической обсерватории ИГУ Сергея Язев со вступительным словом об истории рождения космонавтики в СССР. Дорога в космос началась с запуска первой в Союзе ракеты с жидкостным ракетным двигателем в 1933 году, которая взлетела на высоту 400 метров. После окончания Великой Отечественной войны получили доступ к трофейной военной технике, в частности, к элементам немецкой ракеты ФАУ-2. Баллистическая ракета была пионером суборбитального космического полёта, и была способна подняться на высоту 188 км.



Использовалась ракета отнюдь не в мирных целях - с помощью ФАУ-2 немцы бомбили города. От разрушительных последствий падения ракеты пострадали Париж, Лондон и Антверпен. Однако, к счастью, «вундервафля» не отличалась тонкостью наведения. Изобретателем ФАУ-2 был гений инженерной мысли Вернер фон Браун, вместе со всей своей командой после войны, в нарушение постановлений Нюрнбергского процесса, перешедший на службу в США. Американцам достались все чертежи и целая команда немецких специалистов. Что, как показала история, слабо помогло Штатам в битве за космическое первенство.



Вместе с тем, ракетная техника Советского Союза и США имела немецкое начало. На базе ФАУ-2, под руководством конструктора Сергея Королёва была создана первая советская баллистическая ракета Р-1, а затем целая серия ракет, венцом которых стала легендарная Р-7, доставившая на орбиту первый искусственный спутник и первого человека. Главной особенностью ракеты стало конструктивное новшество: Королёв придумал повесить ступени по бокам основного корпуса. Таким образом, именно советские инженерные решения стали решающими в успехе космической гонки.



Как отметил Сергей Язев, в то время весь мир, включая советских людей, был уверен, что первыми в космосе станут именно американцы. В ОКБ Королева было разработано несколько вариантов спутника с различной научно-исследовательской начинкой. Но вскоре конструкторы пришли к выводу, что из-за трудностей изготовления научной аппаратуры не удастся закончить создание спутника вовремя. Тогда Королев предложил вывести в космос простейший спутник, иначе Советский Союз рисковал упустить первенство. Шарообразный спутник, оборудованный двумя радиопередатчиками, и оригинальным названием «Простейший спутник-1» был выведен на орбиту 4 октября 1957 года.

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