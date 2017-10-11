Глава Челябинска начал приемку благоустроенных дворов

Евгений Тефтелев осмотрел дворы Центрального, Советского и Ленинского районов Челябинска. Они были отремонтированы и благоустроены в рамках реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды», который был инициирован партией «Единая Россия».

Глава Челябинска отметил, что горожане активно приняли участие в благоустройстве родного двора.

- Челябинцы высказывают свои пожелания и предложения, подмечают недочеты, - рассказал градоначальник. - Хорошо, что в таком масштабном проекте задействованы районные депутаты, работы точно хватит всем, так как проект рассчитан на пять лет.

Конечно, не обошлось и без споров, однако жители постарались учесть интересы каждого. Дворы были распланированы так, что места хватило и для парковок, и для детских городков, и для клумб. Сейчас все вопросы решены, и глава Челябинска поставил последнюю точку своим поручением установить дополнительные скамейки и урны.

- В случае положительного решения скамейки и урны будут установлены за счет управляющих организаций, - отметил Евгений Тефтелев.

Напомним, что согласно минимальному перечню работ по проекту был уложен асфальт, установлены элементы детской игровой площадки и смонтировано освещение. Однако в отдельных дворах удалось объединить несколько домов и комплексно решить не только проблемы общего двора, но и проезда к домам. В будущем году сохранится тот же подход.

Напомним, что на ремонт 152 дворов Челябинска было выделено 377 миллионов рублей из федерального бюджета.