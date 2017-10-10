В ВОЗ заявили, что неправильная организация труда может привести к депрессии
10 октября 2017, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
Неблагоприятная обстановка на работе может приводить к психическим расстройствам, злоупотреблению алкоголем, прогулам и снижению производительности труда, полагают во Всемирной организации здравоохранения.
Один из наиболее известных факторов риска для психического здоровья является безработица. Среди других причин называются, в том числе, ненадлежащие меры гигиены труда и охраны здоровья работников, отношения с руководством, низкий уровень поддержки работников, притеснения и психологическое насилие, отсутствие сплоченности внутри коллектива, негибкие часы работы и установка нечетких задач или организационных целей.
Эти факторы не только сказываются на доходе компании, снижая производительность труда и увеличивая текучесть кадров, но и развивают у работника психические расстройства. В том числе депрессию.
В мире от депрессии, которая является одной из ведущих причин инвалидности, страдает более 300 млн человек, а от тревожных расстройств - 260 млн.
Психические расстройства повышают риск приобретения таких заболеваний, как ВИЧ, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие.