В ВОЗ заявили, что неправильная организация труда может привести к депрессии

Неблагоприятная обстановка на работе может приводить к психическим расстройствам, злоупотреблению алкоголем, прогулам и снижению производительности труда, полагают во Всемирной организации здравоохранения.

Один из наиболее известных факторов риска для психического здоровья является безработица. Среди других причин называются, в том числе, ненадлежащие меры гигиены труда и охраны здоровья работников, отношения с руководством, низкий уровень поддержки работников, притеснения и психологическое насилие, отсутствие сплоченности внутри коллектива, негибкие часы работы и установка нечетких задач или организационных целей.

Эти факторы не только сказываются на доходе компании, снижая производительность труда и увеличивая текучесть кадров, но и развивают у работника психические расстройства. В том числе депрессию.

В мире от депрессии, которая является одной из ведущих причин инвалидности, страдает более 300 млн человек, а от тревожных расстройств - 260 млн.

Психические расстройства повышают риск приобретения таких заболеваний, как ВИЧ, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие.