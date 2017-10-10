Названы самые популярные профессии в России и колледжи, где их можно получить

Вице-премьер Ольга Голодец назвала пять самых популярных профессий, которые сейчас хочет освоить российская молодежь. Самыми востребованными профессиями в колледжах в нашей стране сейчас являются повар, кондитер, автомеханик, рабочий-строитель и специалист в сфере IT-технологий.

В колледжах на эти специальности конкурс даже выше, чем в вузы. По данным Голодец, конкурс на профессию повар в Москве по отдельным организациям достигал 13 человек на место, - сообщает ТАСС.

Всего в России в колледжах сейчас получают профессии два миллиона 850 тысяч человек.

Около половины СПО получают образование по стандартам мирового движения WorldSkills. В ближайшем будущем на эту систему обучения перейдут все колледжи.

В Абу-Даби (ОАЭ) с 14 по 19 октября пройдет международный чемпионат WorldSkills. Россияне примут в нем участие.