Если в кранах волгоградцев нет воды, значит, надо идти в музей

Два события, к которым народные массы не остались равнодушными, совпали по времени. К выходным в пяти районах Волгограда: в двух повсеместно и в трех выборочно, но массированно, отключили воду. Одновременно в пойме реки Царица открыли интерактивный исторический то ли музей, то ли парк, и по такому случаю вход на три дня сделали бесплатным.

«Концессии водоснабжения» извинились перед гражданами за причиненные неудобства, но обещали, что в результате грандиозных работ по замене и запуску новой очистной станции, жители получат воду лучшего качества. Ради хорошего качества, конечно, можно и потерпеть двое суток, но только терпеть приходится всё чаще, а лучше не становится. Отключают воду – и планово в профилактических целях, и неожиданно в аварийных - с пугающей частотой, но после нововведений чище она не становится. Обывателю не надо рассказывать о высокой миссии концессионной компании, продвигающей культурные проекты. Ему сначала надо базовые потребности удовлетворить и получить основную услугу, а уже потом – чистым и утолившим жажду физиологическую, приобщаться к культурным перфомансами. К благодетелям, пришедшим спасти коммуналку Волгограда, тоже причислять не надо. Про концессии, выстроившие инфраструктуру Чикаго прошлого века, нам ещё господин Драйзер художественно рассказал. Если что-то подобное получится в Волгограде, будет уже неплохо. Но это «неплохо», как и культурные перфомансы, заложены в коммунальные тарифы и оплачиваются гражданами, а не великодушными инвесторами.

Огорчив планами водопроводчиков, компенсировали печаль волгоградцев халявой исторического парко-музея «Россия – Моя история». С помпой презентовав открытие в пойме реки Царица, объявили, что в выходные дни посмотреть его можно бесплатно. Кстати, фонтан на площадке перед зданием музея, находящегося на границе двух «обезвоженных» районов – Центрального и Ворошиловского – работал. Видимо, был подключен к резервному источнику.

Очередь в здание музея все «бесплатные» дни вернула в 80-е, когда такие хвосты выстраивались в Мавзолей, или в 90-е, прославившиеся людскими лентами к Макдоналдсу. Двадцати двум тысячам волгоградцев – такую цифру объявила пресс-служба областной администрации – оказалось недостаточно домашнего телевизора, они потянулись посмотреть интерактивную экспозицию на больших экранах. О содержании этих экскурсий пусть судят историки, у меня сложилась лишь аналогия с синематографическим салуном, который продвинутые европейцы привезли индейцам. Зрелище по-своему эффектное, но у индейцев ведь есть и своя культура.

Круговая уличная панорама оскорбила своей эклектичностью: памятник «Гаситель», жилой комплекс «Волжские паруса», площадь Чекистов, Астраханский мост, зеркальная коробка строящейся гостиницы, церковь Иоанна Предтечи, ресторан «Маяк», ЦКЗ. И только Волга дала вздохнуть полной грудью. Она, матушка, всех стерпит. Что поделать, у нынешних архитекторов фамилия не Симбирцев и не Левитан. А может, дело не в архитекторах, а в их заказчиках, которые торопятся не строить, а застроить. Освоить территорию. Вот и подкидывают местным аборигенам стекляшек разноцветных. А может, эклектика уже стала стилем? Когда-то и кеды не принято было надевать под платье или строгий костюм, а теперь в каждом концерте – сплошь и рядом.

Кстати, про концерты. У входа в паркомузей установили сценическую площадку, где все воскресные дни не умолкал шумный праздник. Его можно было наблюдать и слышать из окон «Волжских парусов», обитатели которых недавно жаловались на шумный паровозик детской железной дороги с его милыми двумя рейсами в неделю. Вообще, такое впечатление, что это жители Аллеи Героев отомстили «Парусам». Площадка, территория и прослеживающаяся мысль местных властей говорят о том, что большая часть шумных городских праздников переместится теперь сюда.

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять - очень торопились музееоткрыватели. Построить ангар и телевизор включить – дело нехитрое. Но вот зачем детей запустили на качели, горки, тренажеры, когда рядом стоят штабеля стройматериалов, торчат куски поливочной системы. Слава Богу, до беды, как в фонтане парка Гагарина, не дошло. Хороших дорожек со стороны города тоже пока нет. Так и топали через песок и пыль. Сейчас территория – большая стройплощадка с недоложенной брусчаткой, недостеленным газоном, нерасставленными скамейками и урнами. В общем, открыли объект с большими недоделками, как в советские времена, когда надо было отчитаться к конкретной дате, а дальше уже по ходу пьесы дообустраивать, а то и так оставить. Чухонским нам индейцам, терпеть ещё и терпеть до цивилизации.

Софья СОРОКА