Должность председателя комитета молодежной политики Волгоградской области, которую с 2015 года занимала Елена Слесаренко, оказалась вакантной.

Олимпийская чемпионка поблагодарила всех причастных за совместную работу и сообщила, что теперь будет трудиться на посту руководителя Аппарата Главного штаба движения «Юнармия». Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение призвано объединить все организации, занимающихся допризывной подготовкой граждан. В программу обучения юнармейцев входят военные и спортивные направления, призванные воспитать российскую молодежь в духе интернационализма и патриотизма, привить подрастающему поколению интерес к географии и истории свое страны, ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. А так же привлечь молодых людей к занятиям волонтерской деятельностью и участию в крупных культурных и спортивных мероприятиях. Для проведения мероприятий под эгидой движения используется инфраструктура Министерства обороны Российской Федерации, ЦСКА и ДОСААФ. В качестве преподавателей выступают военнослужащие офицеры запаса. Напомним, что Слесаренко имеет воинское звание капитана Российской Армии.