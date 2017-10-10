Краснодарского блогера Михаила Малахова вызвали на допрос в прокуратуру в связи с размещением им в социальной сети «ВКонтакте» отрывка из книги Николая Носова «Незнайка на Луне».

Как написал Малахов в паблике «Радикальные мечтатели», речь идет о фрагменте, в котором герой романа-сказки Колосок нелицеприятно отзывается о полицейских. После публикации данной цитаты на блогера была подана жалоба с обвинением в разжигании ненависти к сотрудникам правоохранительных органов. По словам Михаила Малахова, в настоящее время фрагмент книги проверяют на экстремизм.

Ранее «Аргументы недели» писали, что жителя Сочи оштрафовали на 50 тысяч рублей за репост карикатур на Иисуса Христа.