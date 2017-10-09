Российские туроператоры ожидают подорожания путевок на 20%

Российские туркомпании ожидают повышения цен на путевки примерно на 10-20 процентов из-за ухода с рынка авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, которая отметила, что на "ВИМ-Авиа" приходилось около 15 процентов рынка чартерных перевозок. В настоящий момент в РФ нет перевозчика, который имел бы возможность обслуживать столь большое количество путешественников по низким ценам, передает издание "Ведомости".

Гендиректор туроператора "Музенидис трэвел" Александр Цандекиди подчеркнул, что подорожать могут также регулярные рейсы.