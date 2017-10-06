Шумахер стал ниже и похудел

Член семьи Шумахера рассказал, что спортсмен продолжает бороться за свою жизнь, но шансы его не велики. Сейчас Шумахер круглосуточно подключен к аппарату дыхания и все время находится под наблюдением врачей.

По данным портала Auto-bild, рост Шумахера со 174 см уменьшился до 160 см, а вес – с 74 кг до 45 кг.

Михаэль Шумахер пострадал во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле в конце декабря 2013 года: он упал и получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием.

Шумахер восстанавливается на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера с сентября 2014 года.