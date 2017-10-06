Спасение задыхающихся - в руках самих задыхающихся

С середины лета жители востока и юго-востока столицы опять стали жаловаться на невыносимый запах тухлых яиц. Закрытие свалки в Балашихе волевым решением президента России В. Путина не помогло. Станции Мосэкомониторинга, до недавнего времени фиксировавшие многократные, чуть ли не ежедневные, крайне опасные для здоровья превышения концентрации сероводорода в воздухе Москвы, неожиданно прекратили свою работу. Странным образом остановилась деятельность сайта mosecom.ru.

В ночь с 16-е на 17-е августа в Кожухово зафиксировано превышение нормы сероводорода в воздухе в 5,5 раз.

4 сентября в Кожухово, Жулебино и Новокосино зафиксировано четырёхкратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

Для поиска источников неприятного запаха 8 сентября Министерство экологии Московской области, департамент экологии и природопользования Москвы и департамент Росприроднадзора по ЦФО создали специальный межрегиональный штаб, определив себе сроки решения проблемы до 1 октября.

Постоянная комиссия по экологическим правам Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в своём заявлении от 1 октября высказала серьёзную обеспокоенность тем, что надзорные государственные органы никак не могут определить источники этого загрязнения.

Прошло первое октября. Группа инициативных жителей районов Люблино, Марьино и Капотня, уставшая от бесконечных и безрезультатных проверок, подала, в рамках досудебного урегулирования споров, требование к Московскому НПЗ (АО Газпромнефть-МНПЗ). 42 гражданина РФ требуют от МНПЗ возмещение причинённого морального вреда и прекращение деятельности осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды. Действие это юридически обоснованное, вытекает из Конституции, ГК и природоохранного законодательства РФ. Единственное, что вызывает удивление, так это почему только сейчас – проблемы с невыносимым запахом актуализировались на юго-востоке Москвы с 2014 года.

Аргументируя свою претензию, московские активисты ссылаются на заявление министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского. 26 мая на Невском международном экологическом конгрессе в Петербурге министр сообщил, что 18 мая, по его распоряжению, инспекция проверила Московский НПЗ. В результате подтвердилось, что это предприятие является первопричиной того запаха, который чувствовали жители на юго-западе Москвы в середине мая. Министр также сказал, что МНПЗ и сам признал, что произошёл выброс диоксида серы, а станция автоматического контроля в районе Капотня отметила превышение предельно допустимой суточной концентрации (ПДК) сероводорода в 51 раз!

МНПЗ систематически привлекается к административной ответственности превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и различные аварийные ситуации. Межрайонной природоохранной прокуратурой г. Москвы регулярно возбуждаются ст. 8.21 ч.2 КоАП, но предприятие продолжает и дальше функционировать, допуская нарушения. Протоколы, предусматривающие административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, направленные в суды города Москвы, которые признают завод виновным в происшествиях, назначают ему наказание в виде административных штрафов. С августа 2012 года по август 2015 года Департаментом в отношении АО Газпромнефть-МНПЗ составлено 45 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 30 постановлений о назначении наказаний, выдано 24 предписания об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований.

Но конца и края этому нет. Мало того, жителям районов Люблино, Марьино и Капотня неоднократно сообщалось о проведённой реконструкции на МНПЗ и что теперь-то больше выбросов не будет. И сейчас идёт очередная реконструкция и снова обещают, что выбросов не будет. Но жители больше не верят.

АН-онлайн будет следить за развитием событий.