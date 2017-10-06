В Якутске студент покупает лекарства пожилым и малоимущим на свои деньги

Житель Якутска, студент филологического факультета Северо-Восточного федерального университета Тимур Шагдур приобретает лекарства для пожилых и малоимущих жителей города на собственные деньги.

В мессенджерах и социальных сетях распространяется история о том, как молодой человек сначала купил лекарства пенсионерке неподалеку от школы №17, а затем приобрел пять универсальных наборов препаратов для других нуждающихся граждан, передает ИА YakutiaMedia.

Сам студент никак не комментирует свои поступки и не считает их чем-то особенным. Однокурсники Тимура сообщают, что он является очень скромным человеком и лишь недавно стало известно, что доход от собственного небольшого бизнеса от тратит на помощь людям.