Новый ледокол для ВМФ России отправился на государственные испытания
5 октября 2017, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге отправился на государственные испытания "Илья Муромец". Это новый ледокол для Военно-морского флота страны, сообщает Общественное Телевидение России.
До этого он прошел два этапа заводских тестов. Сейчас специалисты окончательно проверят все характеристики и системы. Кроме основной задачи ледокола, "Илья Муромец" способен участвовать в спасательных и в боевых операциях, использоваться для тушения пожаров, ликвидации аварийных разливов нефти, перевозить грузы и даже проводить гидрографические исследования. Корабль будет нести службу в Арктике.
Александр Федотенков, заместитель Главнокомандующего ВМФ России: "Военно-морской флот не получал суда ледового класса более 40 лет. И для нас это долгожданный корабль, в силу того, что Военно-морской флот, Россия уже полноправно возвратилась в Арктику".
"Илья Муромец" был построен на "Адмиралтейских верфях". Ожидается, что ледокол передадут военным морякам до конца года.