Новый ледокол для ВМФ России отправился на государственные испытания

В Санкт-Петербурге отправился на государственные испытания "Илья Муромец". Это новый ледокол для Военно-морского флота страны, сообщает Общественное Телевидение России.

До этого он прошел два этапа заводских тестов. Сейчас специалисты окончательно проверят все характеристики и системы. Кроме основной задачи ледокола, "Илья Муромец" способен участвовать в спасательных и в боевых операциях, использоваться для тушения пожаров, ликвидации аварийных разливов нефти, перевозить грузы и даже проводить гидрографические исследования. Корабль будет нести службу в Арктике.