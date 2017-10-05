Когда лунатик проснется

С начала сентября 2017 г. в отставку отправились пять губернаторов, среди которых — такие разные регионы, как Красноярский край, Самарская и Нижегородская области, Дагестан и Ненецкий автономный округ. Предрекают новые отставки. А неделю назад назначен новый руководитель управления президента по вопросам противодействия коррупции. Есть основание утверждать — всё это выходит за рамки обычной работы по «подбору и расстановке кадров».

«Губернаторопад» последних дней — ещё один признак эпохальных перемен, которые начались исподволь, но идут по нарастающей. Перемен, суть которых предельно проста: пребывание в «элитах» теперь не просто никого не страхует от неприятностей — наоборот, чем ты ближе к «оку государеву», тем тщательнее ты должен блюсти свою «коррупционную девственность». Потому что главным критерием профпригодности элит становится вовсе не лояльность, а профессиональная и нравственная дееспособность. То есть способность работать в приоритете не «на карман» — а на людей, на страну и на результат. Именно этот критерий — а вовсе не молодость или технократизм — объединяет все последние кадровые решения: в бой идут и сорокалетние «зелёные» управленцы, и шестидесятилетние политические тяжеловесы, все те, кто способен слышать, понимать и претворять в жизнь сигналы, идущие от президента страны.

Сигналы совершенно ясные, однозначные. Уже два с лишним года информационные ленты полнятся сообщениями о задержаниях начальников самого разного масштаба — от муниципального до губернаторского. Обыски во властных кабинетах давно перестали восприниматься как сенсация. Если раньше взятый под стражу чиновник уровня вице-губернатора становился федеральной новостью, то теперь это рутина.

Если в начале 2015 г. на арест губернатора Сахалина Александра Хорошавина можно было подумать, что это какой-то эксклюзив — остров всё-таки, — то «рванувшее» в сентябре того же года дело главы республики Коми Вячеслава Гайзера (а по делу взяли и замов, и мэра республиканской столицы, обвинив их в мошенничестве и создании преступного сообщества) не оставило сомнений: ни политическая лояльность, ни отсутствие скандалов и хорошие результаты на выборах не избавляют от ответственности за коррупцию.

В 2016 г. дело губернатора Кировской области Никиты Белых — бывшего либерального оппозиционера, выдвинутого в 2009 г. Дмитрием Медведевым, а в 2014 г. переизбранного уже при поддержке «Единой России», — ещё раз показало: никто никому регионы «в кормление» давать не собирается. И берущие хоть купюрами, хоть борзыми щенками не могут рассчитывать, что им все сойдет с рук. Даже если эти руки пожимал глава государства: доверие — штука утрачиваемая. Дальше — больше. Если «дело Сердюкова-Васильевой», по мнению многих, стало фальстартом, то арест министра экономического развития Алексея Улюкаева в 2017 г. грянул громом: борьба с коррупцией идет невзирая на лица, должности, связи. Статус, положение в эшелонах власти, приближенность или удаленность — разницы нет. Все делается быстро и жестко, чтобы ни у кого даже малейшего шанса не было затянуть старую песню про «отмазывают». И нет никакой борьбы элит — просто казнокрадов у нас в стране сажают. Рано или поздно, но с недавних пор неизбежно.

Как ни странно, но даже такие громоподобные сигналы доходят не до всех. За годы аккуратной кадровой политики (Путин с самого начала избегал ельцинского волюнтаризма) некоторые элитарии — точнее, элитчики — не просто почувствовали, что они «в домике» — они свято уверовали в это. И даже сейчас, когда земля буквально загорелась у них под ногами, они продолжают спать крепким сном лунатика, бодро шагающего по обрывающейся перед ним крыше.

Что-то кажется просто невероятным. Легендарная «золотая» судья Елена Хахалева (свадьба дочери за два миллиона долларов), если верить публикациям в сети, уверена в том, что её «крыша» защитит её и от Лебедева (председатель Верховного суда РФ), и от «Владимира Владимировича» (кто бы это мог быть?). Суды и прокуроры в «центрах Вселенной» Катайске и Кургане три месяца держат оборону по известному «делу Чудновец», отказываясь слышать сигналы не просто из Москвы, но непосредственно от Путина. Руководители Татарстана и Башкортостана не слышат ни Путина, ни Генпрокуратуру (которая действует по поручению Путина) — и продолжают навязывать детям принудительное обучение местным языкам в ущерб родному русскому. А в родном городе президента, можно сказать, «на самом виду», «авторитетный» предприниматель Дмитрий Михальченко, якобы «зять» всех силовиков России (на самом деле ничего подобного), называет себя «губернатором 24 часа».

В Петербурге вообще склонны щеголять «крышами» — так уж получилось, что здесь начинали свою работу и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев, и многие другие уважаемые и влиятельные руководители. Поэтому многие пытаются прикрыться старыми и давно забытыми «связями» и вновь распущенными слухами. Михальченко — юнец по сравнению с депутатом последнего созыва Ленсовета и всех последующих созывов петербургского ЗакС Сеергеем Никешиным. Его бизнес пытаются разоблачить уже лет двадцать — очередное обращение в Генпрокуратуру было опубликовано на днях на сайте партии «Коммунисты России». Но ни история с «Двадцатым трестом» (в 1993 г. проект строительства 130-метровой башни на Васильевском острове закончился пшиком — ни башни, ни выделенных на её строительство миллиардов), ни 23 фирмы, в которых учредителем является Никешин (отстаивающий их интересы во всех проблемных ситуациях с позиций депутата), ни многочисленные претензии и обвинения, ни результаты прокурорских проверок не мешают ему чувствовать себя абсолютно уверенно и щеголять своими реальными (а то и вымышленными) знакомствами и связями на самом верху.

Впрочем, Петербург действительно находится на особом счету, и федеральные тренды разворачиваются в городе на Неве столь же неотвратимо. Казавшийся непотопляемым Михальченко второй год сидит по «смешному» обвинению в контрабанде алкоголя (а сколько там ещё несмешного — нам расскажут потом). Посажен теми самыми силовиками, именем которых он так долго прикрывался. Примерно тогда же «присел» депутат Законодательного собрания Вячеслав Нотяг, вымогавший взятку у бизнесмена Олега Глущенко. Кстати, в процессе расследования «всплывал» и Никешин — в том же контексте, что и Нотяг — для которого снова всё вроде как обошлось.

Но уже непохоже, что это надолго. Потому что ни в Петербурге, ни в Казани, ни в Южно-Сахалинске наши лунатики-коррупционеры больше не могут спать спокойно — ледяной ветер сметает их с крыш. В отставники попадают совершенно неожиданные губернаторы. Задеты все уровни, и ни один облеченный властью человек не может сказать, что он гарантирован от внимания следователей. На этом фоне особенно забавно выглядят те самозванцы из «лихого прошлого», кто совершенно напрасно поминает всуе давно забытые «связи». Учитывая то, как развивается борьба с коррупцией, именно они — лунатики минувших лет — в первую очередь убеждаются на собственном опыте в том, что прежнее доверие и дружеские отношения в нынешней России становятся не «крышей», но отягчающим обстоятельством.