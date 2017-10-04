Свидетель в суде рассказал, как передал Белых взятку

Бывший владелец "Нововятского лыжного комбината" Альберт Ларицкий сегодня рассказал в Пресненском суде Москвы о том, как передал взятку в 200 тысяч евро Никите Белых. Бывший кировский губернатор Никита Белых подозревается в коррупции.

Бизнесмен Ларицкий по делу Белых проходит свидетелем. По словам предпринимателя, он передал взятку в 200 тысяч евро Никите Белых через вице-губернатора Кировской области.

Ларицкий приобрел комбинат в 2008 году и тогда же ознакомился на одном из совещаний с Сергеем Щерчковым, который на тот момент был вице-губернатором и курировал работу лесной отрасли. По словам свидетеля, предприятию были необходимы лесные участки. Купить или арендовать их - "процедура очень трудоемкая". Как рассказал Ларицкий, в 2010 году он обратился к вице-губернатору. Щерчков пообещал свою помощи и намекнул о необходимости отблагодарить и главу региона.

"Эту просьбу я воспринял как его пожелание передать губернатору деньги", — цитирует Ларицкого РИА Новости. Размер взятки он определил самостоятельно, дал сколько смог. По словам Ларицкого, тогда все остались довольны.