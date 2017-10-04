Владимир Михайлов: «Сделаем Россию лучшей страной и экономически мощной!»
4 октября 2017, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]
Заслуженный изобретатель России, предприниматель и политик, депутат Костромской областной Думы Владимир МИХАЙЛОВ заявил о намерении принять участие в выборах президента России 2018 года в качестве кандидата.
– ВЛАДИМИР Викторович, чем вы руководствовались, когда принимали решение участвовать в президентских выборах?
– Попробую пояснить на образном примере. Вот я, Владимир Михайлов, обычный человек. Окончил школу в СССР, отслужил в армии. Живу в России, работаю, к примеру, испытателем автобусов на заводе, который их производит. Моя работа заключается в испытании новых автобусов на дорогах, где есть неровности, наклоны, грязь, вода – для того, чтобы выявлять недостатки и устранять их. В отпуск решаю поехать в турпоездку. И вот еду я в автобусе на пассажирском кресле и вижу, что в какойто момент хорошая дорога заканчивается, начинается плохая, и наш водитель не справляется с управлением. Так неужели я не предложу свою помощь? Конечно же да.
Именно поэтому я буду участвовать в выборах президента: хочу предложить свою помощь в управлении нашей страной.
– В видеообращении вы называете своей целью сделать Россию лучшей страной. А что это значит в вашем понимании?
– Лучшая страна – это страна, в которой граждане чувствуют защиту государства. Страна, в которой молодожёны имеют возможность с момента возникновения новой семьи жить в отдельной квартире. Страна, где каждый может найти работу по призванию с достойной заработной платой. В лучшей стране для всех детей должны быть созданы места в яслях и детских садах. Все выпускники должны иметь равные возможности для поступления в высшее учебное заведение. Наша армия в мирное время должна быть профессиональной. Всем гражданам должна предоставляться качественная бесплатная медицинская помощь. А для людей, отработавших всю жизнь на государство и вышедших на заслуженный отдых, должна быть обеспечена благополучная старость, в том числе пенсия, на которую можно достойно жить.
И конечно же, Россия не сможет называться лучшей страной, пока у нас не будет хороших дорог и не будут решены проблемы ЖКХ. Я часто сталкиваюсь с жалобами людей именно на сферу жилищнокоммунальных услуг.
Лучшая страна – это страна, в которой живут свободные и счастливые люди!
Я хочу предложить гражданам нашей огромной страны цель, которая, на мой взгляд, могла бы всех объединить, а возможно, и стать национальной идеей – «Сделать Россию лучшей страной и экономически мощной!».
– А есть пример реальной страны, которая близка к вашему идеалу?
– Можно было бы назвать страны, которые постоянно лидируют в рейтингах по уровню жизни или социальной защищённости граждан. Но это в основном небольшие государства. Поскольку Россия – огромная страна, я считаю, нам нужно ориентироваться на Америку. Не считаю её идеальной – у каждой страны есть свои недостатки. Но уровень развития гражданских институтов, степень личной свободы и правовой культуры американцев, по моему мнению, может быть примером. Как и их судебная система, позволяющая гражданам успешно защищать свои права и свободы.
– Вы призываете брать пример с Америки. Но её, как и европейские страны, сегодня трудно назвать друзьями России. Руководство нашей страны сегодня активно ищет партнёров в Азии…
– После распада Советского Союза Россия выбрала европейский путь развития. Наша сегодняшняя власть критикует европейские ценности, делая акцент на теме сексуальных меньшинств, на противостоянии коренного населения и мигрантов. Но очевидно, что европейская модель развития является более социально ориентированной, чем азиатская. Посмотрите, какой в Европе уровень медицины, образования, какие там высокие пенсии. Неудивительно, что сегодня самая многочисленная категория туристов – это пенсионеры из европейских стран. И продолжительность жизни в Европе существенно выше, чем в странах Азии.
– Когда вы описывали идеальную модель страны, то много сказали о социальной сфере. Но вы предлагаете сделать Россию не просто лучшей, но и экономически мощной страной. Как этого достичь?
– Только экономически мощной стране по силам решить все социальные вопросы. Для этого экономика должна быть инновационной, то есть основанной на внедрении изобретений и применении новых технологий.
Сегодня у нас в качестве примера новатора и изобретателя приводят американца Илона Маска. У меня к нему своё отношение, для меня он никакой не изобретатель, а успешный менеджер и маркетолог. Но если рассматривать его феномен, то давайте зададим вопрос, а может ли в России сегодня появиться предприниматель такого уровня? Конечно же нет. Его замучают проверками, не дадут бюджетных субсидий (а ведь частная космическая компания Маска финансируется в том числе и Пентагоном).
В нашей стране к людям, продвигающим новые идеи и новые технологии, относятся не так, как в странах, являющихся лидерами экономического развития. К сожалению, это уже стало традицией. Считается, что только эмиграция изобретателя телевидения Владимира Зворыкина в США стоила России 20 годовых бюджетов!
Во всех развитых странах изобретатель – это успешный, уважаемый, востребованный человек. А у нас сформировался образ изобретателя как человека умного, но бедного, который только ходит по инстанциям и чтото просит. Нужно сделать так, чтобы изобретатели были востребованы. Вот тогда российская экономика станет инновационной, что неминуемо приведёт к экономическому росту.
Новые изобретения, новые идеи, новые виды продукции появляются тогда, когда человек встречается с новыми задачами и старается их решить. Вот поэтому у меня много изобретений – я работаю над тем, что ещё не известно, чего в мире до сих пор не было.
Изобретатели – это интеллектуальный потенциал страны. Всё, что нас окружает, чем мы ежедневно пользуемся, создано именно изобретателями. Экономически мощной может стать только та страна, в которой изобретатели востребованы и где для их работы созданы все условия. Поэтому моё предложение заключается в освобождении от налога на прибыль и предоставлении максимальных преференций предприятиям, которые внедряют в производство новые технологии и запатентованные изделия.
– Своим главным предвыборным слоганом вы избрали призыв «Только вперёд!». Какой смысл вкладываете в эти слова?
– «Только вперёд!» – это не просто слоган моей предвыборной кампании, но и девиз всей моей жизни. А ещё это название общественного движения, в организации которого я принял непосредственное участие.
Я считаю, что на основе опыта и достижений наших предшественников мы должны двигаться вперёд. России не нужно копировать чейто путь, даже успешный. Если мы пойдём по чужим следам, то всегда будем позади. Мы должны наметить курс развития, определить периоды, по истечении которых необходимо сделать анализ и внести поправки, и при этом постоянно двигаться только вперёд.
Для какихто стран можно было бы предложить лозунг «Вперёд!». Но для России нужен более жёсткий вектор – «Только вперёд!». Сегодня некоторые пытаются вновь приводить в пример Сталина, Брежнева, но это всё – пройденные этапы, нам нельзя к ним возвращаться. Это наша история, наше прошлое, но оно не может и не должно быть нашим будущим.
Даже если мы не знаем правильного пути, это не означает, что нужно стоять на месте. У меня есть правило – не принимать решения, которые нельзя исправить. А если можно исправить, то надо пробовать. Ошибки неизбежны, но боязнь совершить ошибку не должна остановить движение. Пошли, ошиблись, внесли коррективы и пошли дальше.
Был такой анекдот: при Ленине наш паровоз летел, при Сталине – катился, при Хрущёве его толкали, а при Брежневе – качали, изображая движение. Так вот сегодня нет даже этого, наш паровоз только гудит.
Поэтому я и призываю всех – «Только вперёд!». Давайте вместе делать Россию лучшей страной и экономически мощной!
Комментарии политологов
За комментариями о роли изобретателей в современном обществе и предложении Владимира Михайлова сделать Россию лучшей страной редакция обратилась к известным российским политологам.
Людмила Адилова, политолог, профессор РГГУ:
–Я думаю, что изобретатели – это люди, обладающие креативным мышлением. Их профессиональная компетентность даст нам возможность выйти на хороший уровень жизни. Конечно, они должны быть востребованы обществом. Должна измениться тенденция: от серых, малоподвижных, пассивных людей необходимо переходить к смене кадрового резерва. Необходимо выходить на людей, которые обладают креативным мышлением, чтобы их талант можно было использовать на благо государства.
Предложения Владимира Михайлова наметить путь развития страны и определить его периоды распространены в мировой практике. В каждой стране есть проект развития, рассчитанный на двадцать – тридцать лет. Надо понимать, что любая беспроектная страна неинтересна ни себе, ни окружающим.
Цель как возможная национальная идея Владимира Михайлова «Сделать Россию лучшей страной и экономически мощной», конечно, интересна. Но национальная идея – это несколько иное. У социологов существуют такие замеры: измеряется индекс счастья, насколько человек комфортно себя чувствует в своей стране, насколько он счастлив. Индекс счастья – это простая обыденная жизнь и простые мелочи, которые делают человека счастливым.
Национальная идея – это то, что даёт возможность идентифицировать себя с другими гражданами и иметь перспективу развития. Та идея, которая объединяет не сверху, а снизу, и позволяет стране состояться как обществу, которое будет вместе, когда формируется единое «мы». Не «против когото», а «вместе» за чтото, разделяя чтото, какието ценности. Национальная идея создаётся на ценностной основе и культурной составляющей.
Игорь Бунин, президент Фонда «Центр политических технологий»:
– У нас гениальный народ! Он очень много придумывает, но не умеет это превращать в деньги. Самая главная трудность в том, что изобретатель не может капитализировать своё изобретение. Это постоянная проблема России, потому что всегда на пути изобретателя встают бюрократия, сложности, неумение экономически мыслить.
В современном мировом сообществе они скорее не изобретатели, а создатели новых предприятий. Возьмём пример Израиля, который развивается бешеными темпами, во многом благодаря изобретателям. Они научились быстро капитализировать свои изобретения и создавать новый продукт. Даже от самых небольших, самых мелких коммерческих улучшений получают большие прибыли как сами изобретатели, так и страна. Поэтому последние годы развития Израиля основаны на умении изобретать и умении превращать это в капитал.
Для Владимира Михайлова главное – превращать свои изобретения в патенты, а ещё лучше – в международные патенты. Этого сейчас не хватает России. Необходимо научиться патентовать свой продукт на мировом уровне.
Лучшая страна – это страна, в которой граждане чувствуют защиту государства.