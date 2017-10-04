Владимир Михайлов: «Сделаем Россию лучшей страной и экономически мощной!»

Заслуженный изобретатель России, предприниматель и политик, депутат Костромской областной Думы Владимир МИХАЙЛОВ заявил о намерении принять участие в выборах президента России 2018 года в качестве кандидата.

– ВЛАДИМИР Викторович, чем вы руководствовались, когда принимали решение участвовать в президентских выборах?

– Попробую пояснить на образном примере. Вот я, Владимир Михайлов, обычный человек. Окончил школу в СССР, отслужил в армии. Живу в России, работаю, к примеру, испытателем автобусов на заводе, который их производит. Моя работа заключается в испытании новых автобусов на дорогах, где есть неровности, наклоны, грязь, вода – для того, чтобы выявлять недостатки и устранять их. В отпуск решаю поехать в турпоездку. И вот еду я в автобусе на пассажирском кресле и вижу, что в какой­то момент хорошая дорога заканчивается, начинается плохая, и наш водитель не справляется с управлением. Так неужели я не предложу свою помощь? Конечно же да.

Именно поэтому я буду участвовать в выборах президента: хочу предложить свою помощь в управлении нашей страной.

– В видеообращении вы называете своей целью сделать Россию лучшей страной. А что это значит в вашем понимании?

– Лучшая страна – это страна, в которой граждане чувствуют защиту государства. Страна, в которой молодожёны имеют возможность с момента возникновения новой семьи жить в отдельной квартире. Страна, где каждый может найти работу по призванию с достойной заработной платой. В лучшей стране для всех детей должны быть созданы места в яслях и детских садах. Все выпускники должны иметь равные возможности для поступления в высшее учебное заведение. Наша армия в мирное время должна быть профессиональной. Всем гражданам должна предоставляться качественная бесплатная медицинская помощь. А для людей, отработавших всю жизнь на государство и вышедших на заслуженный отдых, должна быть обеспечена благополучная старость, в том числе пенсия, на которую можно достойно жить.

И конечно же, Россия не сможет называться лучшей страной, пока у нас не будет хороших дорог и не будут решены проблемы ЖКХ. Я часто сталкиваюсь с жалобами людей именно на сферу жилищно­коммунальных услуг.

Лучшая страна – это страна, в которой живут свободные и счастливые люди!

Я хочу предложить гражданам нашей огромной страны цель, которая, на мой взгляд, могла бы всех объединить, а возможно, и стать национальной идеей – «Сделать Россию лучшей страной и экономически мощной!».

– А есть пример реальной страны, которая близка к вашему идеалу?

– Можно было бы назвать страны, которые постоянно лидируют в рейтингах по уровню жизни или социальной защищённости граждан. Но это в основном небольшие государства. Поскольку Россия – огромная страна, я считаю, нам нужно ориентироваться на Америку. Не считаю её идеальной – у каждой страны есть свои недостатки. Но уровень развития гражданских институтов, степень личной свободы и правовой культуры американцев, по моему мнению, может быть примером. Как и их судебная система, позволяющая гражданам успешно защищать свои права и свободы.

– Вы призываете брать пример с Америки. Но её, как и европейские страны, сегодня трудно назвать друзьями России. Руководство нашей страны сегодня активно ищет партнёров в Азии…

– После распада Советского Союза Россия выбрала европейский путь развития. Наша сегодняшняя власть критикует европейские ценности, делая акцент на теме сексуальных меньшинств, на противостоянии коренного населения и мигрантов. Но очевидно, что европейская модель развития является более социально ориентированной, чем азиатская. Посмотрите, какой в Европе уровень медицины, образования, какие там высокие пенсии. Неудивительно, что сегодня самая многочисленная категория туристов – это пенсионеры из европейских стран. И продолжительность жизни в Европе существенно выше, чем в странах Азии.

– Когда вы описывали идеальную модель страны, то много сказали о социальной сфере. Но вы предлагаете сделать Россию не просто лучшей, но и экономически мощной страной. Как этого достичь?

– Только экономически мощной стране по силам решить все социальные вопросы. Для этого экономика должна быть инновационной, то есть основанной на внедрении изобретений и применении новых технологий.

Сегодня у нас в качестве примера новатора и изобретателя приводят американца Илона Маска. У меня к нему своё отношение, для меня он никакой не изобретатель, а успешный менеджер и маркетолог. Но если рассматривать его феномен, то давайте зададим вопрос, а может ли в России сегодня появиться предприниматель такого уровня? Конечно же нет. Его замучают проверками, не дадут бюджетных субсидий (а ведь частная космическая компания Маска финансируется в том числе и Пентагоном).

В нашей стране к людям, продвигающим новые идеи и новые технологии, относятся не так, как в странах, являющихся лидерами экономического развития. К сожалению, это уже стало традицией. Считается, что только эмиграция изобретателя телевидения Владимира Зворыкина в США стоила России 20 годовых бюджетов!

Во всех развитых странах изобретатель – это успешный, уважаемый, востребованный человек. А у нас сформировался образ изобретателя как человека умного, но бедного, который только ходит по инстанциям и что­то просит. Нужно сделать так, чтобы изобретатели были востребованы. Вот тогда российская экономика станет инновационной, что неминуемо приведёт к экономическому росту.

Новые изобретения, новые идеи, новые виды продукции появляются тогда, когда человек встречается с новыми задачами и старается их решить. Вот поэтому у меня много изобретений – я работаю над тем, что ещё не известно, чего в мире до сих пор не было.

Изобретатели – это интеллектуальный потенциал страны. Всё, что нас окружает, чем мы ежедневно пользуемся, создано именно изобретателями. Экономически мощной может стать только та страна, в которой изобретатели востребованы и где для их работы созданы все условия. Поэтому моё предложение заключается в освобождении от налога на прибыль и предоставлении максимальных преференций предприятиям, которые внедряют в производство новые технологии и запатентованные изделия.

– Своим главным предвыборным слоганом вы избрали призыв «Только вперёд!». Какой смысл вкладываете в эти слова?

– «Только вперёд!» – это не просто слоган моей предвыборной кампании, но и девиз всей моей жизни. А ещё это название общественного движения, в организации которого я принял непосредственное участие.

Я считаю, что на основе опыта и достижений наших предшественников мы должны двигаться вперёд. России не нужно копировать чей­то путь, даже успешный. Если мы пойдём по чужим следам, то всегда будем позади. Мы должны наметить курс развития, определить периоды, по истечении которых необходимо сделать анализ и внести поправки, и при этом постоянно двигаться только вперёд.

Для каких­то стран можно было бы предложить лозунг «Вперёд!». Но для России нужен более жёсткий вектор – «Только вперёд!». Сегодня некоторые пытаются вновь приводить в пример Сталина, Брежнева, но это всё – пройденные этапы, нам нельзя к ним возвращаться. Это наша история, наше прошлое, но оно не может и не должно быть нашим будущим.

Даже если мы не знаем правильного пути, это не означает, что нужно стоять на месте. У меня есть правило – не принимать решения, которые нельзя исправить. А если можно исправить, то надо пробовать. Ошибки неизбежны, но боязнь совершить ошибку не должна остановить движение. Пошли, ошиблись, внесли коррективы и пошли дальше.

Был такой анекдот: при Ленине наш паровоз летел, при Сталине – катился, при Хрущёве его толкали, а при Брежневе – качали, изображая движение. Так вот сегодня нет даже этого, наш паровоз только гудит.

Поэтому я и призываю всех – «Только вперёд!». Давайте вместе делать Россию лучшей страной и экономически мощной!

Комментарии политологов

За комментариями о роли изобретателей в современном обществе и предложении Владимира Михайлова сделать Россию лучшей страной редакция обратилась к известным российским политологам.

Людмила Адилова, политолог, профессор РГГУ:

–Я думаю, что изобретатели – это люди, обладающие креативным мышлением. Их профессиональная компетентность даст нам возможность выйти на хороший уровень жизни. Конечно, они должны быть востребованы обществом. Должна измениться тенденция: от серых, малоподвижных, пассивных людей необходимо переходить к смене кадрового резерва. Необходимо выходить на людей, которые обладают креативным мышлением, чтобы их талант можно было использовать на благо государства.

Предложения Владимира Михайлова наметить путь развития страны и определить его периоды распространены в мировой практике. В каждой стране есть проект развития, рассчитанный на двадцать – тридцать лет. Надо понимать, что любая беспроектная страна неинтересна ни себе, ни окружающим.

Цель как возможная национальная идея Владимира Михайлова «Сделать Россию лучшей страной и экономически мощной», конечно, интересна. Но национальная идея – это несколько иное. У социологов существуют такие замеры: измеряется индекс счастья, насколько человек комфортно себя чувствует в своей стране, насколько он счастлив. Индекс счастья – это простая обыденная жизнь и простые мелочи, которые делают человека счастливым.

Национальная идея – это то, что даёт возможность идентифицировать себя с другими гражданами и иметь перспективу развития. Та идея, которая объединяет не сверху, а снизу, и позволяет стране состояться как обществу, которое будет вместе, когда формируется единое «мы». Не «против когото», а «вместе» за что­то, разделяя что­то, какие­то ценности. Национальная идея создаётся на ценностной основе и культурной составляющей.

Игорь Бунин, президент Фонда «Центр политических технологий»:

– У нас гениальный народ! Он очень много придумывает, но не умеет это превращать в деньги. Самая главная трудность в том, что изобретатель не может капитализировать своё изобретение. Это постоянная проблема России, потому что всегда на пути изобретателя встают бюрократия, сложности, неумение экономически мыслить.

В современном мировом сообществе они скорее не изобретатели, а создатели новых предприятий. Возьмём пример Израиля, который развивается бешеными темпами, во многом благодаря изобретателям. Они научились быстро капитализировать свои изобретения и создавать новый продукт. Даже от самых небольших, самых мелких коммерческих улучшений получают большие прибыли как сами изобретатели, так и страна. Поэтому последние годы развития Израиля основаны на умении изобретать и умении превращать это в капитал.

Для Владимира Михайлова главное – превращать свои изобретения в патенты, а ещё лучше – в международные патенты. Этого сейчас не хватает России. Необходимо научиться патентовать свой продукт на мировом уровне.