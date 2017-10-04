Минобороны РФ опубликовало видео ударов по позициям «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись удара авиации ВКС России по позициям командования и боевиком террористической организации «Джебхат ан-Нусра», которая запрещена на территории России.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков раннее сообщил, что 3 октября разведке удалось обнаружить место совещания лидеров «Джебхат ан-Нусра». Была организована спецоперация для их ликвидации. Для нанесения ударов использовались самолеты Су-34 и Су-35 ВКС России.

В результате спецоперации уничтожены 12 полевых командиров группировки и более 60 десятки боевиков.

Один из командиров поулчил тяжелое ранение.